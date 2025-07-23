Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele protestosu

Ukrayna Parlamentosu yolsuzlukla mücadele amacıyla faaliyet gösteren Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAP) yetkilerini kısıtlayan bir yasayı kabul etti.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk'un da imzaladığı yasayı eleştirenler de başkent Kiev başta olmak üzere sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.



Yerel basın ve farklı sosyal medya hesaplarına göre Kiev'deki protesto gösterisi devam ediyor.



Kiev'deki göstericiler, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye parlamentonun kabul ettiği yasaya yönelik veto yetkisini kullanma çağrısında bulundu.