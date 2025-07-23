Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele protestosu
Ukrayna'da, yolsuzluğa karşı mücadele eden kurumların yetkisini kısıtlayan yasanın kabul edilmesi protesto edildi.
Ukrayna Parlamentosu yolsuzlukla mücadele amacıyla faaliyet gösteren Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAP) yetkilerini kısıtlayan bir yasayı kabul etti.
Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk'un da imzaladığı yasayı eleştirenler de başkent Kiev başta olmak üzere sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.
Yerel basın ve farklı sosyal medya hesaplarına göre Kiev'deki protesto gösterisi devam ediyor.
Kiev'deki göstericiler, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye parlamentonun kabul ettiği yasaya yönelik veto yetkisini kullanma çağrısında bulundu.
ZELENSKİ DE İMZALADI
Ancak parlamentonun resmi internet sitesinden geç saatlerde yayımlanan açıklamaya göre, Zelenski de söz konusu yasayı imzaladı.
Bu arada Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nda görevli bazı kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Ukrayna'ya karşı Rusya için "casusluk" yaptığı gerekçesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.
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