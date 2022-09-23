Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için düzenlediği referandumlar başladı

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı.

Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için düzenlediği referandumlar başladı

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Devlet Başkanı ’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’e kadar sürecek.

Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için düzenlediği referandumlar başladı - 1 Ayrılıkçıkların kontrolündeki bölgelerde düzenlenen referandumlar 27 Eylül'e kadar devam edecek.

TÜRKİYE: ENDİŞE DUYUYORUZ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

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