Ukrayna'daki ikonik anıtın ismi değiştiriliyor

Savchuk, kararı, anıtın Sovyet armasının değiştirilmesini, heykelin ve müzenin kendisinin yeni bir genel imajı yansıtmak amacıyla yeniden adlandırılmasını içereceğini söylediği daha kapsamlı bir sürecin parçası olarak tasvir etti.



Dinyeper Nehri'nin üzerinde yükselen 102 metre yüksekliğindeki Anavatan Anıtı'nın sağ elinde 16 metre uzunluğunda bir kılıç, solunda ise Sovyet arması olan orak çekiçle süslenmiş bir kalkan var.



1981 yılında Ukrayna doğumlu Sovyet lideri Leonid Brejnev tarafından açılışı yapılan heykel, dünyanın beşinci en yüksek heykeli ve ülkedeki en yüksek anıt.