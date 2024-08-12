Ukrayna'daki Nükleer Güç Santrali yangını söndürüldü

Ukrayna’nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirilmişti.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor.” ifadesini kullanmıştı.

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI



Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'a dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'da Rusya kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinde çıkan ana yangının söndürüldüğü açıklandı.



Ukrayna'nın nükleer enerji şirketi Energoatom, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada soğutma kulelerinden birinin ve diğer ekipmanların hasar gördüğünü söyledi.



TASS da Rosatom'un açıklamasına atıfta bulunarak bir soğutma kulesinin hasar gördüğünü bildirdi.

Yerel Rus acil durum bakanlığı temsilcilerine atıfta bulunan TASS, bunun çalışmayan bir kule olduğunu söyledi.