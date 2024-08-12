Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangın söndürüldü

Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve Rus ordusunun kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde çıkan yangın söndürüldü.

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangın söndürüldü

’nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirilmişti.

'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, “Santralde bulunan altı ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” dedi.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'a dayandırdığı haberine göre, santralde çıkan ana yangının söndürüldüğü açıklandı.

Ukrayna'nın nükleer enerji şirketi Energoatom iseTelegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada soğutma kulelerinden birinin ve diğer ekipmanların hasar gördüğünü söyledi.

TASS da Rosatom'un açıklamasına atıfta bulunarak bir soğutma kulesinin hasar gördüğünü bildirdi.

Yerel Rus acil durum bakanlığı temsilcilerine atıfta bulunan TASS, bunun çalışmayan bir kule olduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangın söndürüldü - 1

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve saldırılar konusunda birbirini suçlamıştı.

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