Ukrayna'dan 2027 için rekor savaş bütçesi

Rusya ile savaşın mali yükü giderek artarken Ukrayna hükümeti 2027 için rekor savunma bütçesi hazırladı.

Hükümet belgelerine göre Kiev yönetimi gelecek yıl bütçesinin yaklaşık üçte ikisini savunma ve güvenlik harcamalarına ayırmayı planlıyor.

Ukrayna'nın 2027'de bu alanlara toplam 4,9 trilyon grivna, yani yaklaşık 109 milyar dolar harcaması öngörülüyor. Bu rakam, Rusya'nın 2022'de başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'nın ayırdığı en yüksek savunma bütçesi olacak.

EKONOMİNİN YÜZDE 44'Ü SAVUNMAYA

Planlanan savunma harcamalarının Ukrayna'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 44'üne ulaşması bekleniyor. Savunma bütçesinin yaklaşık üçte biri askerlerin maaşlarına ayrılacak. Geri kalan bölümün büyük kısmı ise silah, mühimmat ve askeri ekipman için kullanılacak.

Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marchenko, bütçenin savaş koşulları dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

Marchenko, “Bu tartışmasız şekilde hükümetin bir numaralı önceliği. Devletin mümkün olan bütün iç kaynakları, Ukrayna'nın etkili şekilde direnebilmesini sağlamaya yönlendiriliyor.” dedi.

53 MİLYAR DOLARLIK DIŞ KAYNAK ARANIYOR

Savaşın Ukrayna ekonomisinde yarattığı ağır tahribat, Kiev'in savunma harcamalarını kendi kaynaklarıyla finanse etmesini giderek zorlaştırıyor.

Savaşın ilk dönemlerinde savunma harcamalarının önemli bölümünü kendi gelirleriyle karşılayan Ukrayna, zaman içinde yabancı ortaklarından gelen finansmana daha fazla bağımlı hale geldi.

Kiev yönetimi 2027'de bütçeyi finanse edebilmek için 53 milyar dolarlık ek dış yardım sağlamayı hedefliyor.

Bu finansmanın Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve diğer uluslararası ortaklardan sağlanması planlanıyor.

Ukrayna, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana yabancı ortaklarından yaklaşık 200 milyar dolar finansman aldı. Buna milyarlarca dolarlık askeri yardım dahil değil.

ZELENSKİ'DEN “POPÜLER OLMAYAN ÖNLEMLER” UYARISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dış finansmanın devam edebilmesi için parlamentonun bazı tartışmalı ekonomik düzenlemeleri kabul etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Bunlar arasında yurt dışından gelen kargolara vergi uygulanması da bulunuyor.

Zelenski, milletvekillerine bazı kararların “hoş olmayan ve popüler olmayan” önlemler olabileceğini belirterek, mevcut koşullarda bunların savunmanın ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin direncini korumak için gerekli olduğunu söyledi.

RUSYA 161 MİLYAR DOLAR AYIRACAK

Ukrayna'nın rekor bütçesine karşılık Rusya'nın da 2027'de savunmaya yaklaşık 13,6 trilyon ruble, yani 161 milyar dolar ayırması planlanıyor.

Bu tutar Rusya'nın toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 30'una karşılık geliyor.