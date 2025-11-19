Ukrayna'dan ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Rusya'ya saldırı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ATACMS tipi uzun menzilli füzelerle Rusya'ya saldırı yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'daki askeri hedeflere isabetli bir saldırı gerçekleştirmek için ATACMS taktik füze sistemlerini başarıyla kullandı. Bu, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz bağlılığını vurgulayan önemli bir gelişmedir" denildi.



Ukrayna'nın, Rusya'nın yoğun saldırılarından kendini savunmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "ATACMS da dahil olmak üzere uzun menzilli silahların kullanımı devam edecektir" ifadesine yer verildi.