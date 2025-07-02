Ukrayna'dan ABD'ye mühimmat mesajı: "Sadece Rusya'yı cesaretlendirir"

ABD Savunma Bakanlığı’nın askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıklamasının ardından Ukrayna ülkedeki ABD misyon temsilcisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan ABD Misyon Şefi Yardımcısı John Ginkel ile yapılan görüşmede, “kritik askeri yardımların Rusya’nın işgaline karşı savaştaki önemine” vurgu yapıldı.



Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa, konuya ilişkin açıklamasında, Ginkel’e ABD’nin desteği için duyulan minnetin iletildiğini ancak özellikle hava savunma sistemleri olmak üzere yardımın kesilmesinin Rusya’yı cesaretlendireceğini belirtti.



Betsa, açıklamasında, “Ukrayna tarafı, Ukrayna’nın savunma kapasitesini destekleme konusundaki herhangi bir gecikme ya da ertelemenin barıştan ziyade sadece savaşı ve terörü sürdürme konusunda saldırganı cesaretlendireceğini vurguladı” ifadelerini kullandı.

"DURUMU AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Dmytro Lytvyn de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kiev'in konu hakkında Washington'dan somut bilgi almaya çalıştığını söyledi.

Lytvyn, "Durumu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Bence her şey gelecek günlerce açıklığa kavuşacak" ifadelerini kullandı.

KREMLİN KARARI “MEMNUNİYETLE KARŞILADI”



ABD’nin Ukrayna’ya bazı askeri mühimmatları göndermeme kararının ardından Kremlin’den de konuya dair açıklama yapıldı. Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD’nin silah ve mühimmat sevkiyatını durdurmasının memnuniyetle karşılandığı, Kiev’e daha az silah gönderilmesinin çatışmanın daha hızlı sona ereceği anlamına geldiği belirtildi.



Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı vekil Fedir Venislavskyi de Washington yönetiminin kararının Kiev’in son haftalarda şiddetlenen Rus hava saldırılarına karşı savunma çabaları açısından “acı verici” olduğunu söylemişti.

NE OLMUŞTU?



ABD, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, yaptığı açıklamada, Pentagon'un askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtti.



Bu kapsamda Kelly, eski başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti. Kelly, "ABD Silahlı Kuvvetleri'nin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun" ifadelerini kullandı.



İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.