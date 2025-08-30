Ukrayna'dan akılalmaz saldırı: Rusya'yı kendi silahlarıyla vurdular

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Belgorod bölgesinde bulunan iki köprüyü, Rus güçlerinin köprülerin altına sakladığı mayın ve mühimmat depolarını hedef alarak imha ettiğini açıkladı.

Ukraynalı askerler, köprüler üzerindeki olağandışı hareketliliği fark ederek bölgeyi incelemeye karar verdiklerini aktardı.

Normal keşif dronelarının köprü altına giremediğini belirten askeri yetkili, bunun üzerine fiber optik donanımlı bir birinci şahıs görüşlü (FPV) drone kullandıklarını ifade etti.

SAKLANAN MÜHİMMAT ORTAYA ÇIKTI

Drone kameralarının kaydettiği görüntülerde, köprünün altında büyük bir tanksavar mayını yığını ve mühimmat deposu olduğu ortaya çıktı.

Droneun cephaneye çarpmasıyla büyük bir patlama yaşandı. Ardından tugay, aynı yöntemle ikinci bir köprüyü daha imha etti.

Rus ordusunun, Ukrayna’dan gelebilecek ani bir ilerleme ihtimaline karşı köprüleri hem ikmal için kullandığı hem de gerektiğinde patlatmak üzere mayınladığı bildirildi. Ancak bu kez Ukrayna, Rusya’nın hazırlığını kendi lehine çevirdi.



Tugay temsilcisi, “Fırsatı gördük ve kullandık” açıklamasında bulundu.

UCUZ DRONELARIN STRATEJİK GÜCÜ

Köprülerin imhasında kullanılan FPV dronların maliyetinin 600 ila 725 dolar arasında olduğu belirtildi.

Normal şartlarda bu tür bir saldırı, milyonlarca dolarlık sistemler veya pahalı güdümlü mühimmat gerektiriyor.

Haziran ayında da Ukrayna, Rusya’daki askeri hava üslerine kamyonlarla gizlice taşınan küçük dronelarla onlarca uçağı imha etmişti.

Bu son saldırı, Rusya’nın cephede adım adım ilerlediği ve Ukrayna şehirlerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde Kiev için nadir görülen bir moral kaynağı oldu.