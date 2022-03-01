Ukrayna’dan ayrılmaya çalışan bir İsrailli öldürüldü

İsrail Başbakanı Bennett, bir İsrail vatandaşının Ukrayna’dan ayrılmaya çalışırken kontrol noktasında vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen kişinin babası, oğlunun "bir Çeçen ile karıştırılmış olabileceği ihtimalinden" söz etti.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 04:44

Ukrayna’dan ayrılmaya çalışan bir İsrailli öldürüldü

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’dan ayrılmaya çalışan vatandaşı Roman Brodsky’nin, kontrol noktasında Ukrayna askerleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Brodsky'nin Ukrayna’dan ayrılmaya çalışırken öldürüldüğünü belirterek, ailesine baş sağlığı diledi.

Brodsky’nin İsrail basınına konuşan babası, eşiyle Ukrayna’dan ayrılmaya çalışan oğluna Ukrayna ordusuna ait bir kontrol noktasında durdurulup, ateş açıldığını söyledi.

Baba, oğlunun "bir Çeçen ile karıştırılmış olabileceği ihtimalinden" söz etti.

İsrail merkezli Kanal 12’ye konuşan baba, oğlunun cenazesinin İsrail’e getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

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