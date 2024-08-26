Ukrayna’dan Belarus’a uyarı: "Moskova baskısıyla trajik hatalar yapmayın"

Ukrayna, sınıra çok sayıda roketatar sistemi, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve personel konuşlandıran Belarus'a uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna istihbarat kurumlarının verilerine göre, Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde Özel Harekat Kuvvetleri de dahil olmak üzere önemli sayıda personel, silah ve tank, top, çok namlulu roketatar sistemleri (MLRS), hava savunma sistemleri ve mühendislik ekipmanları da dahil olmak üzere askeri teçhizat yoğunlaştırıyor" ifadelerine yer verildi.

"TRAJİK HATALAR YAPMAYIN"

Eski Wagner PMC'nin paralı askerlerinin varlığının da kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Sınır bölgesinde ve nükleer enerji tesisi olan Çernobil Nükleer Santraline yakın bir yerde tatbikat yapılması, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturmaktadır" denildi.

Ukraynalı yetkililer, Belaruslu yetkilileri Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaları konusunda uyardı.

Belarus silahlı kuvvetlerini dostane olmayan eylemlere son vermeye, kuvvetlerini Ukrayna'nın devlet sınırından Belarus sistemlerinin atış menzilinden daha uzak bir mesafeye çekmeye çağırdı.



“İHLAL OLURSA TÜM TEDBİRLERİ ALIRIZ”



Bakanlık, Ukrayna’nın Belarus halkına dostane olmayan eylemlerde bulunmadığını ve bulunmayacağının altını çizerek, “Ukrayna'nın Belarus halkına karşı hiçbir zaman dostane olmayan eylemlerde bulunmadığını ve bulunmayacağını vurguluyoruz. Ukrayna'nın devlet sınırının Belarus tarafından ihlal edilmesi durumunda, devletimizin BM Şartı ile güvence altına alınan meşru müdafaa hakkını kullanmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı konusunda uyarıyoruz. Sonuç olarak, Belarus'taki tüm askeri birlikler, askeri tesisler ve ikmal yolları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler haline gelecektir” ifadelerini kullandı.