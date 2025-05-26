Ukrayna'dan Çin iddiası: "Rus askeri sanayisine barut tedarik ediyor"

Ukrayna’dan Rusya ile Çin arasında iş birliği yapıldığı yönünde bir iddia geldi. Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko, Çin ile Rusya arasında bir trafiğin yaşandığını belirterek, "Çin’in Rus savunma sanayisine kalıp makineleri, özel kimyasal ürünler, barut ve çeşitli bileşenler tedarik ettiğine dair elimizde bilgiler var" dedi.

İstihbarat Servisi Başkanı Ivashchenko, bu ürünlerin özellikle savunma üretim tesislerine gönderildiğini söyledi.

"EN AZ 5 İŞ BİRLİĞİ TESPİT EDİLDİ"



Ukrayna medyasına konuşan Ivashchenko, "Bilgileri en az 20 Rus fabrikasında doğruladık" ifadelerini kullandı.

Oleh Ivashchenko, 2024-2025 dönemine ait olmak üzere, hava savunma ve havacılık sektöründe, Rusya ile Çin arasında ekipman, yedek parça ve teknik belgeleri içeren en az 5 iş birliği bilgisinin istihbarat birimlerince belirlendğini aktardı.

Ivashchenko ayrıca, özel kimyasalları içeren 6 ayrı "büyük sevkiyatın" bilgilerinin de ellerinde olduğunu söyledi.



ZELENSKİ ÇİN'İ SUÇLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz ay ilk kez açıkça Çin’i Rusya’ya silah ve barut sağlamakla suçlamıştı. Bu, Zelenski’nin Pekin’e yönelik doğrudan askeri yardım suçlaması içeren ilk açıklamasıydı.

Çin ise bu suçlamayı "asılsız" olarak nitelendirmiş, buna rağmen Ukrayna, 3 Çinli kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.