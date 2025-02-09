Ukrayna'dan devasa füze saldırısı: "Rus karargahı yok edildi"

Ukrayna güçlerinin, Donetsk bölgesindeki bir Rus askeri karargahını hedef aldığı ve çok sayıda komutanın öldürüldüğü bildirildi.



Drone görüntüleri, Rusya'nın işgali altındaki Selydove kentinde, Rusya Merkez Askeri Bölgesi'ne bağlı 35. Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nın bulunduğu bir binaya yönelik saldırıyı gösteriyor.



Güdümlü bir hava füzesiyle gerçekleştirildiği bildirilen saldırının video ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



Saldırının arkasında ABD tarafından tedarik edilen bir HIMARS füzesinin olduğuna dair doğrulanmamış raporlar var.



RUS İLERLEMESİNE BÜYÜK DARBE



Rus güçleri, Pokrovsk'un stratejik merkezini ele geçirme amacıyla ilerlerken Donetsk bölgesinde ivme kazandı. Bir askeri karargahı yok eden ve üst düzey personeli öldüren bir saldırı, Moskova'nın askeri çabalarına bir darbe indirecektir.



Ukraynalı askeri muhabir Andriy Tsaplienko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki Selydove'deki hedeflere yönelik başarılı bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.



35. Motorlu Tüfek Tugayı'nın tüm komutasının ortadan kaldırıldığı aktarıldı.

