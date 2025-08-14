Ukrayna'dan eksi 40 derecede operasyon: Şirket kurdular, özel patlayıcı ürettiler

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) başkanı Vasıl Malyuk, Ukraynalı ajanların stratejik Rus askeri hava üslerini hedef alan “Örümcek Ağı Operasyonu”nu hazırlamak için Rusya’nın Çelyabinsk kentinde paravan bir şirket kurduğunu açıkladı.

RUSYA'YA YÖNELİK EN BÜYÜK SALDIRIYDI

Cephe hattından binlerce kilometre uzaktaki bu derin saldırı operasyonunda, Rusya’ya kaçak yollarla sokulan FPV (First Person View) dronelar kullanıldı ve beş hava üssü hedef alındı. Bu, üç buçuk yıllık savaşta Rusya’ya yönelik en büyük saldırı oldu.

Operasyon, Moskova açısından büyük bir güvenlik zaafı anlamına gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri gücüne de darbe vurdu. Rus hava filosunun tahminen yüzde 10’u zarar gördü.

AYLARA YAYILAN GİZLİ HAZIRLIK

Malyuk, Ukraynalı ajanların Çelyabinsk’te yerel Rus güvenlik binasının hemen yanında ofis ve depo kiraladığını anlattı.

Lojistik firması görünümü altında beş kamyon satın aldılar, şoför tuttular ve çeşitli mallar taşıyarak kimliklerini gizlediler.



EKSİ 40 DERECE SOĞUKLA MÜCADELE

150 FPV drone teslim alındıktan sonra, cihazlar eksi 40 dereceye varan soğukta çalışır durumda tutuldu. Bunun için çeşitli güç kaynakları, güneş panelleri ve diğer ekipmanlar kullanıldı.

Malyuk, dışarıdan sıradan FPV gibi görünen bu dronların özel özelliklerle donatıldığını söyledi.

OPERASYON İÇİN ÖZEL PATLAYICI GELİŞTİRDİLER

Saldırı başlığı, “özellikle bu operasyon için geliştirdikleri” özel karışım patlayıcıdan oluşan iki parçadan ibaretti.

Bu yük, uçak gövdesini delip iç patlama yaratacak şekilde kümülatif-yüksek infilak etkisine sahipti.

Ajanlar, kamyon şoförleri hedef hava üslerine yola çıkmadan önce Rusya’dan ayrıldı. Dronelar, uzaktan açılabilen, tavanı çıkarılabilir ahşap konteynerlere yerleştirilmişti.

Hedefler arasında Rusya’nın nükleer kapasiteye sahip bombardıman uçakları ve en az bir A-50 erken uyarı uçağı bulunuyordu. Operasyonun toplam zararı yaklaşık 7 milyar dolar olarak tahmin edildi.