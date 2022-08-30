Ukrayna'dan gönderilen ilk tahıl gemisi Cibuti'ye ulaştı

Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) yapılan açıklamada, Cibuti'ye gelen tahılın, özellikle kuraklık, çatışmalar ve gıda sorunu ile mücadele eden Doğu Afrika ülkelerine ulaştırılacağı kaydedildi.



Tahılın, Kenya, Somali ve Etiyopya gibi ülkelere dağıtılacağı ifade edilen açıklamada, ilk etapta sevk edilen tahılın 23 metrik ton olduğu ve 1,5 milyon kişiye 1 ay boyunca yetebileceği bilgisi paylaşıldı.



İstanbul'da yapılan anlaşma sayesinde Ukrayna'dan şimdiye kadar 1 milyon 43 bin 286 ton tahıl sevkiyatı yapıldı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.



2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi, yeni gıda krizini tetikledi.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞECEK



Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.



TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK



Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.



İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLİYOR



20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulan merkezde gerçekleştiriliyor.



Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılıyor. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek. Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.