Ukrayna'dan Harkov uyarısı: "Durum gittikçe zorlaşıyor"

Rusya, cuma günü kendi topraklarından Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkov sınırına yeni bir saldırı başlatarak, 27 ay süren savaşta yeni bir cephe açma tehdidinde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin güçlerinin Harkov bölgesindeki çatışmalarda zor bir durumla karşı karşıya olduğunu ancak cephe hattını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

