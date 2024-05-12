Ukrayna'dan Harkov uyarısı: "Durum gittikçe zorlaşıyor"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya'nın geçtiğimiz cuma günü kendi topraklarından Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkov sınırına yeni bir saldırı başlatmasının ardından açıklamada bulundu. Sırskiy, çatışmalarda zor bir durumla karşı karşıya olduklarını ancak cephe hattını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Cuma günü başlayan saldırıların ardından Harkov sınır bölgelerinden 4 binden fazla kişi tahliye edildi.

Ukrayna'dan Harkov uyarısı: "Durum gittikçe zorlaşıyor"

, cuma günü kendi topraklarından 'nın kuzeyindeki Harkov sınırına yeni bir saldırı başlatarak, 27 ay süren savaşta yeni bir cephe açma tehdidinde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin güçlerinin Harkov bölgesindeki çatışmalarda zor bir durumla karşı karşıya olduğunu ancak cephe hattını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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4 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cuma günü başlayan sürpriz sınır ötesi Rus saldırısının ardından Harkov valisi Oleg Synegubov yaptığı açıklamada, 'nın kuzeydoğusundaki Harkov sınır bölgelerinden 4 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Vali Oleg Synegubov, Rus güçlerinin bölgedeki beş köyü ele geçirdiğini iddia etmesinden bir gün sonra sosyal medyada “Toplamda 4 bin 73 kişi tahliye edildi” paylaşımında bulundu.

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