Ukrayna’dan İHA saldırısı: Moskova’da 2 havalimanında uçuşlar askıya alındı

Ukrayna, Rusya’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Rusya makamları, saldırı sebebiyle başkent Moskova bölgesindeki Vnukovo ve Zhukovsky havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın fırlattığı 112 İHA’nın gece yarısından önce 3 saat boyunca altı farklı bölgeyi hedef aldığını açıkladı.



MOSKOVA BELEDİYE BAŞKANI: 27 İHA GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ



Rus yetkililerin açıklamasına göre, hava savunma sistemleri, Ukrayna’nın fırlattığı İHA’ları imha etti ya da engelledi. Rusya da 3 gün boyunca Ukrayna kentlerine geniş çaplı İHA ve füze saldırıları düzenlerken, Ukrayna da geçen hafta Moskova’ya yönelik benzer bir İHA saldırı dalgası başlatmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın pazartesi sabahı sona eren İHA saldırılarında 900’den fazla İHA kullandığını açıklamıştı.



Moskova Valisi Sergey Sobyanin, Ukrayna’nın dün gece saatlerinde düzenlediği saldırılara ilişkin olarak Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı birimlerinin Moskova’ya doğru gelen 27’yi İHA’yı “geri püskürttüğünü” belirtti. Sobyanin, olayda herhangi bir hasar, ölüm ya da yaralanma olup olmadığı konusunda bilgi vermezken, ekiplerin İHA parçalarının düştüğü bölgelerde inceleme yaptığını bildirdi.



“3 SAATTE 112 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”



Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus güçleri, dün yerel saatle 21.00 ile 00.00 arasında 112 İHA’yı etkisiz hale getirdi. Açıklamada, bu İHA’ların 59’unun Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde engellendiği ifade edildi.



Bryansk Bölge Valisi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ancak bir ev ve altı aracın saldırıda zarar gördüğünü bildirdi.



Polonya sınırı yakınlarındaki Smolensk bölgesinin valisi de 11 İHA’nın düşürüldüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.