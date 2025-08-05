Ukrayna'dan İHA saldırısı: Rus bombardıman uçakları yok edildi

Ukrayna'nın başlattığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında, işgal altındaki Kırım’daki bir hava üssünde beş Rus uçağı hedef alındı. Ukrayna en az bir uçağın imha edildiğini, ikisinin ise hasar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) göre, Saky’deki bu hava üssü saldırısında bir mühimmat deposu da vuruldu.

Ukrayna daha önce de benzer uçakları imha etmişti. Ancak bu son saldırı, Kiev'in Karadeniz operasyonları açısından kritik öneme sahip bu üssü ve diğer askeri tesisleri İHA’larla hedef alma kararlılığını ortaya koyuyor.

BEŞ UÇAK HEDEF ALINDI

SBU, saldırının Ukrayna’nın Alpha Özel Harekat Merkezi tarafından pazar gecesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ukrayna, saldırıda bir Sukhoi Su-30SM uçağının tamamen imha edildiğini, bir diğerinin hasar gördüğünü ve üç adet Sukhoi Su-24 uçağının daha hedef alındığını belirtti. Ancak bu üç uçakta oluşan hasara dair detay verilmedi.

Su-30SM, ilk kez 2010’ların başında üretilen çift motorlu, iki koltuklu, çok amaçlı bir savaş uçağı. Birim maliyetinin 35 ila 50 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Su-24 ise Sovyet yapımı bir bombardıman uçağı.

SBU, saldırıda hava üssündeki bir havacılık mühimmat deposunun da vurulduğunu ve bunun Rusya’nın askeri kapasitesini zayıflatmak adına bir adım olduğunu vurguladı. Ukrayna, Kırım’ın geri alınmasını savaşın ana hedeflerinden biri olarak görüyor.