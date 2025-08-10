Ukrayna'dan İHA saldırısı: Rusya'da endüstriyel tesis vuruldu

Ukrayna, dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Ukraynalı İHA'ların hedef aldığı Saratov şehrinde, Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, 02.49'da bir açıklama yaparak bölge halkını hava saldırılarına karşı uyardı.

Busargin uyarısından bir saat sonra yaptığı başka bir açıklamada, şehirdeki bir endüstriyel tesiste hasar meydana geldiğini ve acil durum ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Vali ayrıca, bir İHA'nın yerleşim yerlerinden birinin avlusuna düştüğünü açıklarken, "Saldırıda binaların camları kırıldı, sokaktaki araçlarda da hasar meydana geldi. Üç binanın sakinleri tahliye edildi ve yakındaki bir okula geçici barınma merkezi kuruldu. Saldırı sonucunda birkaç kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Sağlık çalışanları, mağdurlara gereken yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Busargin, sabah incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti.