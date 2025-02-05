Ukrayna'dan karargaha saldırı: Kilit Kuzey Koreli subaylar öldürüldü!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk Oblastı'ndaki bir Rus komuta merkezine düzenlediği saldırıda düzinelerce Rus ve Kuzey Koreli subayın öldüğünü duyurdu.



Zelenski, "Ordumuz tarafından güçlü bir operasyon gerçekleştirildi - Kursk yönündeki merkez komuta merkezine saldırdı. Rusya ve Kuzey Kore, kilit subaylarını kaybetti." diye konuştu.



Saldırıda, Ukrayna sınırına yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Rylsk kentindeki Kursk Kuvvetleri Komutanlığı'na ait komuta merkezi hedef alındı.

"ASKERİ HEDEFİMİZ ADİL BİR HEDEFTİ"



Zelenski, "Bu bizim askeri hedefimizdi, adil bir hedefti. Bizim tarafımızdan füze saldırısı gerçekleştirildi, karmaşık bir saldırı başlatıldı." ifadelerini kullandı.



Kiev, olası barış görüşmelerinde Kursk Oblastı'ndaki varlığını etkili bir şekilde kullanmayı umuyor.



Geçtiğimiz sonbaharda, Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'nın müdahalesine karşı Rus güçlerine destek olmak amacıyla bölgeye konuşlandırılmıştı. O zamandan beri çok sayıda Kuzey Kore askeri savaşta yaşamını yitirse de Ukrayna lideri Zelenski ilk kez kilit üst düzey yetkililerin kaybından bahsetti.

