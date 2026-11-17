Ukrayna ordusu, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nı Rusya ana karasına bağlayan Kırım Köprüsü'ne (Kerç Köprüsü) kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda Ukrayna yapımı Flamingo seyir füzeleri ile insansız hava araçları kullanıldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, köprünün karayolu bölümündeki bir kemer ve açıklığın çöktüğünü, karayolu bağlantısının kesildiğini açıkladı.

Demiryolu bölümünün ise ayakta kaldığı ancak kemerlerinden birinin hasar gördüğü bildirildi. Kısa süreliğine durdurulan tren seferleri salı günü yeniden başladı.

ZELENSKİ: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OPERASYON

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik operasyonlarına karşılık olduğunu belirtti.

Zelenski, haftalardır hazırlanan operasyonda Ukrayna yapımı Palianytsia insansız hava araçları, Neptune füzeleri ve Flamingo seyir füzelerinin kullanıldığını açıkladı.

Rusya'nın Kırım'a atadığı yönetici Sergey Aksyonov, köprüde karayolu trafiğinin durdurulduğunu doğrulayarak bölge sakinlerinden köprüye yönelik seyahatlerini ertelemelerini istedi. Daha sonra ise seferler tek hat üzerinden yeniden başladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise saldırının ardından acil değerlendirme toplantısı düzenlendiğini belirterek köprünün onarılacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2018 yılında açılan köprü, Kırım'a yönelik askeri ve lojistik sevkiyatlar açısından stratejik önem taşıyor.

Ukrayna daha önce de 2022 ve 2023 yıllarında köprüyü hedef almıştı.

RUSYA DA KİEV'DEKİ KÖPRÜLERİ HEDEF ALDI

Öte yandan Rusya ordusu da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki iki köprüye saldırı düzenledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırılar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik ve su kesintileri yaşandığını bildirdi.