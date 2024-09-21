Ukrayna'dan kışa hazırlık: Rusya'nın nükleer tesislere saldırı ihtimaline karşı çağrı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Ukrayna'nın müttefiklerine, ülkenin nükleer tesislerinde daimi izleme misyonları kurmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'dan kışa hazırlık: Rusya'nın nükleer tesislere saldırı ihtimaline karşı çağrı

Kiev hükümeti, 'nın olası kış saldırılarına karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kış gelmeden Ukrayna'nın nükleer tesislerine saldırı planladığını öne sürdü.

Sybiha, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Ukrayna'nın müttefiklerine, ülkenin nükleer tesislerinde daimi izleme misyonları kurmaları çağrısında bulundu.

Ukraynalı bakan, “Özellikle de nükleer enerjinin güvenli bir şekilde işletilmesi için kritik önem taşıyan (nükleer santrallerdeki ve) iletim trafo merkezlerindeki açık dağıtım cihazlarıyla ilgili” ifadelerini kullandı. 

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