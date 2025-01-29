Ukrayna'dan Kursk'ta operasyon: "Rus ganimetleri ele geçirildi"

Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya'nın Kursk bölgesinde yedi Rus ve iki Kuzey Kore askerinin öldürüldüğü bir operasyon düzenledi.



Operasyonda ele geçirilen eşyalar arasında Moskova ordusuna ait değerli bilgiler içerdiği düşünülen belge ve cihazlar da yer aldı.

"RUS GANİMETLERİ"



Ukrayna medyası, operasyonda ele geçirilen "Rus ganimetlerinin", Kiev'in ele geçirdiği toprakları elinde tutma mücadelesine yardımcı olabileceğini ve olası müzakerelerde koz olarak kullanılabileceğini duyurdu.



Ukraynalı askerler, Moskova güçlerinin hareketleri ve planları hakkında bilgi içerebilecek Rus belgelerini ve iletişim ekipmanlarını ele geçirdi. Ayrıca koruyucu ekipman, termal görüntüleme gözlüğü ve bir AK-12 saldırı tüfeği de bulundu.

KUZEY KORELİ ASKERE AİT EŞYALAR DA VAR



Ele geçirilen eşyalar arasında bir Kuzey Kore askerine ait eşyalar ve Korece el yazısıyla yazılmış kağıt parçaları da yer alıyordu.



Ukrayna, Kuzey Kore askerlerinin haftalardır verdiği ağır kayıpların ardından geri çekildiğini açıklamıştı. Ancak Kiev, Pyongyang'dan gönderilen daha fazla askerin bölgeye konuşlandırılmasını bekliyor.



KURSK SALDIRISI TAHMİN EDİLMİŞTİ



Geçtiğimiz aylarda ele geçirilen gizli belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın sürpriz Kursk saldırısını aylar öncesinden tahmin etmişti.



Belgeler, Ukrayna'nın olası ilerlemesi hakkında aylarca süren uyarıları içeriyor ve askerlerin moraliyle ilgili endişeleri ortaya koyuyor.



Bu belgelere göre, Rusya'nın askeri komutanlığı, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yapacağı müdahaleyi önceden tahmin ediyordu ve bunu önlemek için aylarca plan yapmıştı.