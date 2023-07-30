Ukrayna'dan Moskova'ya drone saldırıları: 1 kişi yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'ya Ukrayna tarafından gerçekleştirilen drone saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Ukrayna'ya ait üç insansız hava aracından birinin havada imha edildiği açıklandı. Diğer ikisinin ise havada elektronik müdahale sonrası kontrolünü kaybettiği ve düşürüldüğü kaydedildi.

Havada müdahale edilen drone'ların Moskova yakınlarındaki Odintsovo bölgesinde, yerleşim olmayan binalara çarptığı belirtildi. Saldırılarda 1 kişinin yaralandığı açıklanırken, droneların isabet ettiği binalarda hasar meydana geldi.

Saldırı nedeniyle Moskova'da bulunan Vnukova Uluslararası Havalimanı'nda da hava trafiği geçici olarak durduruldu.