Ukrayna'dan önleyici drone için seri üretim hamlesi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın drone saldırılarına karşı savunma amacıyla ilk üç üreticinin üretime başladığını, 11 firmanın daha üretim hattı kurmaya hazırlandığını duyurdu. Yeni dronlar, “Octopus” adlı yerli teknolojiye dayanıyor ve Shahed tipi saldırı dronlarını gece, elektronik karıştırma altında ve alçak irtifada başarıyla durdurabiliyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hedeflerinin günde bin önleyici dron üretmek olduğunu söyledi. Ukrayna, bu dronlar sayesinde daha pahalı füzelerini, daha hızlı ve ölümcül seyir ile balistik tehditler için saklayabiliyor.