Ukrayna'dan Rus filosuna drone saldırısı

Ukrayna, Rusya’ya ait stratejik hedeflere drone saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sabah saatlerinde Rus donanmasına ait gemilerin bulunduğu Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk limanına drone saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İKİ GEMİDE HASAR OLUŞTU

Ukrayna istihbarat kaynakları da saldırı sonucunda Hazar Deniz Filosu’ndaki "Tataristan" ve "Dağıstan" isimli savaş gemilerinde hasar oluştuğunu açıkladı.

İstihbarat açıklamasında Hazar Deniz Filosu’nun daha önce Ukrayna’ya ait Herson ve Zaporijya topraklarına füze saldırıları düzenlediği hatırlatıldı.

HAVADA İMHA EDİLDİ

Saldırı anına ait görüntülerde bir droneun Rus kuvvetleri tarafından havada imha edildiği, başka bir droneun ise savaş gemisine isabet ettiği görüldü.

Saldırı sonrası Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov da yaptığı yazılı açıklamada, “Bu sabah Hava Savunma Kuvvetleri insansız hava aracı imha etti” dedi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Melikov, drone saldırısı sırasında liman çevresinde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hafif yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Çevredeki güvenlik önlemleri artırılırken öğle saatlerinde uçuşların tekrar başladığı açıklandı.