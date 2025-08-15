Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Samara bölgesindeki Syzran petrol rafinerisini vurdu.

Ukrayna, Rus topraklarına saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ordunun Rusya'nın Samara bölgesindeki Syzran rafinerisine gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus ordusuna petrol tedarik eden rafinerinin vurulduğu, bölgeden patlama sesleri yükseldiği ve yangın çıktığı aktarıldı.

Ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk bölgesindeki Yenakiieve kentinde bulunan komuta merkezinin de vurulduğu aktarıldı.

