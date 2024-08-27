Ukrayna'dan Rus topraklarına yeni sızma girişimi: Belgorod'da çatışmalar başladı

Moskova-Kiev hattında cephe çatışmaları şiddetleniyor.

Rusya'nın dün Ukrayna genelini hedef aldığı saldırıları bugün de devam ederken Ukrayna birlikleri yeni bir sızma girişimi başlattı.

Rus Telegram kanalları yaptıkları açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rusya sınırından güney Belgorod bölgesine girmeye çalıştığını ve çatışmaların devam ettiğini bildirdi.



Mash Telegram kanalı, yaklaşık 500 Ukrayna askerinin Belgorod'daki Nekhoteyevka ve Shebekino'daki iki kontrol noktasına saldırdığını ve her iki bölgede de çatışmaların sürdüğünü aktardı.

Rusya'nın Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna'nın sınırı geçmeye çalıştığı haberleri üzerine durumun "zor ama kontrol altında" olduğunu söyledi.

Gladkov, “Düşmanın Belgorod bölgesi sınırını geçmeye çalıştığına dair bilgiler var. Ordumuz planlı bir çalışma yürütüyor. Lütfen sakin olun ve sadece resmi bilgi kaynaklarına güvenin” açıklamasını yaptı.



Belgorod, Ukrayna birliklerinin 6 Ağustos'ta yıldırım harekâtı düzenleyerek Rus topraklarına sızdığı Kursk bölgesiyle sınır komşusu.

RUS HAVA SALDIRILARINDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, Moskova'nın hava bombardımanlarının ikinci gecesinde beş Rus füzesi ve 60 saldırı dronunu düşürdüklerini bildirdi.



Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın çeşitli bölgelerden 10 füze ve 81 İran tasarımı saldırı dronu olmak üzere toplam 91 roket fırlattığı belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise Rusya'nın, Kiriv Rih şehrinde dört katlı bir otel binasına düzenlediği hava saldırısı sonrası iki kişinin hayatını kaybettiğini, beş kişinin yaralandığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu beş kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı, iki kişi için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kiriv Rih, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenki'nin memleketi.

BIDEN: MOSKOVA ASLA BAŞARILI OLAMAYACAK

Öte yandan AFP haber ajansının bildirdiğine göre ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın dün Ukrayna geneline başlattığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Biden, Moskova'nın, devam eden savaşta asla başarılı olamayacağını ve Kiev'e desteklerinin süreceğini söyledi.



Rus birlikleri dün Ukrayna'ya büyük çaplı bir bombardıman başlattı.

Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro'dan güneydeki liman kenti Odesa'ya ve başkent Kiev'e kadar ülkenin neredeyse tüm bölgelerinin füze ve inansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.

Saldırılarda en az beş kişi hayatını kaybederken, elektrik ve internet bağlantıları kesildi.

Zelenski, bombardımanları "savaştaki en büyük saldırılardan biri" olarak nitelendirdi.