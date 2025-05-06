Ukrayna'dan Rusya'nın başkentine drone saldırısı: Moskova'da uçuşlar durduruldu

Kiev yönetiminin Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik saldırısı paniğe yol açtı.

Rus Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamaya göre Moskova'da sivil uçuşlar da dahil tüm havayolu ulaşımı bir süre durduruldu.

"19 UKRAYNA DRONU DÜŞÜRÜLDÜ"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, farklı yönlerden gelen 19 Ukrayna dronunun düşürüldüğünü açıkladı.

Başkentte düşürülen dronlardan birinin enkazı apartmana isabet etti. Can kaybı yaşanmadı.

Ukrayna, bu saldırıdan önce Kursk bölgesini de dronlarla vurdu. Burada da enerji altyapıları hedef alındı. Bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.