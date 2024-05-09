Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod kentine hava saldırısı: 8 yaralı

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 8 kişi yaralanırken, 34 daire ve 37 araç zarar gördü.

Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod kentine hava saldırısı: 8 yaralı

ve arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, Rusya’nın sınırdaki Belgorod kentini bir kez daha hedef aldı.

8 KİŞİ YARALANDI

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, hava saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 8 kişinin yaralandığını söyledi. Kentteki 19 apartmanda yer alan 34 dairenin hasar aldığını belirten Gladkov, saldırı sonucu 37 aracın da zarar gördüğünü ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise hava savunma sistemlerinin RM-70 çoklu roketatar sistemiyle fırlatılan 15 roket ile bir insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi. Açıklamada, ayrıca Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde 3, Bryansk bölgesinde ise 2 insansız hava aracının düşürüldüğü ifade edildi.

Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod kentine hava saldırısı: 8 yaralı - 1

UKRAYNA, RUSYA'DAKİ YAKIT DEPOSUNU VURDU

’ya yoğun hava saldırıları gerçekleştiren ordusu, Krasnodar bölgesindeki bir akaryakıt deposunu da hedef aldı. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, imha edilen 6 insansız hava aracının parçalarının Yurovka köyü yakınlarındaki depoya düştüğü, birkaç tankın yangın çıkması sonucu hasar gördüğü, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

Ukrayna'dan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya ve Ukrayna, savaşın başladığı 24 şubat 2022’den bu yana karşılıklı olarak askeri, enerji ve ulaştırma altyapılarını hedef alıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Husiler: İsrail'e mal taşıyan her gemiyi hedef alacağız

Husiler: İsrail'e mal taşıyan her gemiyi hedef alacağız

Ukraynalı aktivistlerden Rusya’ya “çığlıklı” tepki

Ukraynalı aktivistlerden Rusya’ya “çığlıklı” tepki

Meksika'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi: 21 eyalet elektriksiz kaldı

Meksika'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi: 21 eyalet elektriksiz kaldı

Netanyahu'dan silah sevkiyatı kararına yanıt: "Gerekirse yalnız kalırız"

Netanyahu'dan silah sevkiyatı kararına yanıt: "Gerekirse yalnız kalırız"

Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 kişi yaralandı

Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 kişi yaralandı

Yunanistan'da halka "çöl tozu" uyarısı

Yunanistan'da halka "çöl tozu" uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...