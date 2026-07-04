Ukrayna’dan Rusya’nın kalbine İHA saldırısı

Moskova yönetimi, gece boyunca Ukrayna’ya ait yaklaşık 500 İHA ile 10 Flamingo füzesinin düşürüldüğünü öne sürdü.

Saldırıların, Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’un yanı sıra Finlandiya sınırına yakın Vysotsk Limanı çevresinde de etkili olduğu bildirildi.

PETROL TERMİNALİ HEDEF ALINDI

St. Petersburg Valisi Alexander Beglov, İHA’ların kentin Kirovsk bölgesindeki bir petrol terminali çevresini hedef aldığını duyurdu.

Beglov, hava savunma sistemlerinin 72 İHA’yı düşürdüğünü, bunlardan birinin tarihi Peterhof bölgesine düştüğünü ancak can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Peterhof Sarayı, 18. yüzyılda Rus Çarı I. Petro döneminde inşa edilen geniş bahçeleri ve sarayıyla ülkenin en önemli tarihi kompleksleri arasında yer alıyor.

FİNLANDİYA SINIRINDAKİ LİMAN DA VURULDU

Leningrad Bölgesi Valisi Alexander Drozdenko da NATO üyesi Finlandiya sınırına yakın Vysotsk Limanı çevresinde İHA parçaları bulunduğunu bildirdi.

Drozdenko, saldırının püskürtülmeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Kiev’in St. Petersburg’daki Kronstadt deniz üssünü de hedef aldığını savundu.

MOSKOVA’DAN MİSİLLEME MESAJI

Rusya, saldırılara yanıt verileceğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelen 62 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Rus yetkililer, Bryansk bölgesinde ve ilhak edilen Kırım’da saldırılar sonucu birer kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Belgorod bölgesinde ise altyapı tesislerinin zarar gördüğü, elektrik ve su kesintileri yaşandığı belirtildi.

KİEV SALDIRISININ ARDINDAN GELDİ

Ukrayna’nın St. Petersburg’a yönelik saldırısı, Rusya’nın bu hafta Kiev’e düzenlediği ve 30 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından geldi.

Kiev yönetimi son aylarda Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını artırdı. Ukrayna, cephe hattından uzaktaki petrol, yakıt ve askeri altyapı tesislerini hedef alarak Moskova’nın savaş maliyetini artırmayı amaçlıyor.

Bu saldırılar aynı zamanda Rusya’yı müzakere masasına çekme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KOSTYANTYNIVKA İÇİN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Saldırıların yaşandığı gün, Donetsk bölgesindeki stratejik Kostyantynivka kenti için de Moskova ve Kiev’den çelişkili açıklamalar geldi.

Rusya, kenti ele geçirdiğini duyururken Ukrayna bu açıklamayı yalanladı.

Ukrayna ordu sözcüsü Andriy Kovalyov, kentte durumun zor olduğunu ancak Kostyantynivka’nın Ukrayna Savunma Kuvvetleri’nin kontrolünde bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Moskova’nın açıklamasını “bir Rus yalanı daha” sözleriyle reddetti.

DONBAS’TA KRİTİK HAT

Kostyantynivka, Ukrayna’nın kontrolündeki Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine giden hatta kritik noktalardan biri olarak görülüyor.

Bu iki kentin ele geçirilmesi, Kremlin’in Donbas’taki temel askeri hedefleri arasında yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü askeri üniformayla yaptığı açıklamada Kostyantynivka’nın ele geçirilmesi nedeniyle Rus askerlerine teşekkür etmişti.

Ukrayna tarafı ise Rus birliklerinin küçük gruplar halinde kente sızmaya çalıştığını, ancak çatışmaların sürdüğünü belirtiyor.