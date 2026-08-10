Ukrayna'dan Rusya'nın petrol tesisine saldırı. En az 13 ölü var

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti yetkilileri, pazartesi günü yaptıkları bir açıklamada bir insansız hava aracı saldırısına uğradıklarını ve toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu, son aylarda ülkede yaşanan en yüksek sivil kayıp sayılarından biriydi.

Tataristan Devlet Başkanı Rustam Minnikhanov, Ukrayna sınırının yaklaşık 1200 kilometre doğusundaki Nizhnekamsk şehrinin Pazartesi sabahı sanayi ve sivil tesisleri hedef alan "büyük" bir insansız hava aracı saldırısına uğradığını söyledi. Rus medyası, saldırıların büyük bir petrol rafinerisini vurduğunu bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, ordularının petrol tesisini "Rus saldırganın askeri yeteneklerini azaltma çabalarının bir parçası olarak" vurduğunu doğruladı. Ukrayna, son aylarda Rus petrol tesislerini uzun menzilli insansız hava araçlarıyla neredeyse her gün hedef alarak, ülkenin yakıt arzı ve ekonomisi üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için Rus petrol rafineri kapasitesini azaltmayı amaçlıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski , bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına oturmaya zorlamak ve dört yıldan fazla süren savaşı durdurmak için bir askeri operasyon olduğunu söylüyor.

Zelenski Pazar günü geç saatlerde sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Her Rus saldırısına karşılık vereceğiz. Rusya'nın savaşı kendi evinde, Rusya'da giderek daha fazla hissedilecek" dedi.

"Bunun hala devam etmesinin tek nedeni, Rusya'nın bu savaşı sona erdirme isteksizliğidir."

Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya da düzenli olarak füzeler, güçlü süzülme bombaları ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna'yı havadan vuruyor ve sivil bölgeleri hedef alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa ofisi de aynı gün yayınlanan bir açıklamada, Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki depolarından birinin 24 saatten kısa bir süre içinde iki kez vurulduğunu belirtti.

Açıklamada, saldırıların, cephedeki sağlık tesisleri için tasarlanmış, tahmini 500 bin dolar değerindeki acil durum malzemelerini imha ettiği belirtildi.