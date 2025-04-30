Ukrayna’dan Rusya’ya ateşkes yanıtı: Konuşmayı bırakıp eyleme geçin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD’nin savaşı bitirme çabalarına dair açıklamalarda bulundu. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da barışa açık olduğunu ve ABD ile yoğun çalışma yürütüldüğünü söyleyen Peskov, çatışmanın çok karmaşık olduğunu, dolayısıyla Washington’ın istediği ilerlemeyi elde etmenin güç olduğunu belirtti.



Peskov, basına yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı (Putin), bu çatışmayı siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözmeye açık olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Putin’in Ukrayna ile doğrudan görüşmeler konusunda istekli olduğunu ifade ettiğini kaydeden Peskov, Ukrayna’dan henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.



“ABD’NİN HIZLI BAŞARI İSTEDİĞİNİ ANLIYORUZ”



Rusya’nın amaçlarının bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirten Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın tercihinin bu amaçları barışçıl yollardan hayata geçirmek olduğunu kaydetti. Sözlerini İngilizce sürdüren Peskov, “Washington’un bu süreçte hızlı bir başarı elde etmek istediğini anlıyoruz” diye konuştu.



Rusya’nın devlet haber ajanslarından TASS’ın aktardığına göre, Peskov, Ukrayna savaşının kökeninde yatan sebeplerin bir günde çözülmek için fazla karmaşık olduğunu söyledi.



UKRAYNA: RUSYA ATEŞKESE HAZIRSA BİZ DE HAZIRIZ



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da ateşkes olasılığına dair açıklamada bulundu. Sibiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın “barışa giden zor yola gerçekten hazır olduğunu görür görmez” herhangi bir formatta barış görüşmelerine hazır olduklarını belirtti.



X hesabından paylaşım yapan Sibiha, “Rusya, en az 30 günlük gerçek bir ateşkesi kabul ederek barış görüşmelerine gerçekten hazır olduğunu gösterebilir. Rusya barışa hazır olduğu konusunda konuşmayı bırakmalı, gerçek ve kalıcı bir ateşkesi koşulsuz bir şekilde kabul ederek eyleme geçmeye başlamalı” dedi.

