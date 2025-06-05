Ukrayna’dan Rusya’ya peş peşe darbeler: “Putin'in en zor haftası”

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasyl Malyuk, Rusya’yla Kırım’ı birbirine bağlayan köprüye yönelik son saldırıyı dikkat çeken ifadelerle duyurdu.



Malyuk'un bu sırada kullandığı “Tanrı üçlemeyi sever” ifadesi, sadece bu üçüncü saldırıya değil, Rusya'nın son günlerde yaşadığı art arda darbelere de gönderme niteliğindeydi.



Malyuk, salı sabahı gerçekleştirilen saldırının aylarca süren bir planlamanın ürünü olduğunu belirtti.



Bu saldırı, Ukrayna’nın Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarını hedef alan büyük çaplı bir drone operasyonunun hemen ardından geldi. Bloomberg’in aktardığına göre, bu saldırı Kremlin yetkilileri arasında öfke ve paniğe yol açtı.

CEPHE HATTINDAN UZAK ÜSLER VE SAVUNMASIZLIK



Zira hedef alınan uçak filosunun nükleer kapasitesi bulunuyordu ve bu saldırılar, cephe hattından oldukça uzaktaki üslerin ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydu.



Aynı günlerde, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde iki köprü çöktü. En az yedi kişinin öldüğü olaylar, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından terör soruşturması kapsamında ele alındı.



Bryansk bölgesindeki bir köprü trenin üzerine çökerken 66 kişi yaralandı; Kursk’ta ise bir yük treni geçişi sırasında köprü çöktü.



HAVA KUVVETLERİNE 7 MİLYAR DOLARLIK DARBE



SBU'nun “Örümcek Ağı” adını verdiği İHA operasyonu kapsamında, Rusya'nın derinliklerinde bulunan Olenya, Diaghilev, Ivanovo ve Belaya hava üsleri hedef alındı.



Ukrayna’dan 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki bu bölgelerdeki operasyon için 117 drone, gizlenmiş araçlardan fırlatıldı.



Ukrayna’ya göre, operasyon sonucu 41 uçak vuruldu ve Rusya’nın stratejik bombardıman filosunun üçte biri etkisiz hale getirildi. Zararın 7 milyar dolar civarında olduğu bildirildi.



KIRIM KÖPRÜSÜ'NE SU ALTINDAN SALDIRI



Drone saldırısından bir gün sonra, Ukrayna güvenlik güçleri Kırım Köprüsü’nün taşıyıcı ayaklarına bin 100 kilogram TNT eşdeğeri patlayıcı yerleştirerek patlattı. Köprü, Rusya’nın Kırım’daki işgaline meşruiyet kazandırma çabalarının sembolü sayılıyor.



PUTİN'İN EN ZOR HAFTASI



Uluslararası Kriz Grubu’ndan Oleg Ignatov, bu haftaki saldırıların 2025 yılında Rus lider Vladimir Putin’in yaşadığı en büyük askeri kayıpların temsili olduğunu belirtti.



Ukrayna’nın bu operasyonlarla, barış görüşmeleri öncesinde elini güçlendirdiği ve Putin’i köşeye sıkıştırdığı değerlendirmeleri yapılıyor.



“Putin’in imajı ağır bir darbe aldı,” diyen Hope for Ukraine CEO’su Yuriy Boyechko, “Pazar günü Rus hava kuvvetlerine verilen zarar, ancak taktik nükleer silahlarla mümkün olabilirdi. Kremlin’in asıl sorunu artık, sırada hangi tesisin hedef alınacağını bilememesi” ifadelerini kullandı.