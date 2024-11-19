Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı: ABD füzeleri ilk kez kullanıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilk kez ABD'ye ait uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Rus topraklarına saldırdığını duyurdu. Bakanlık, Rus hava sahasına giren 6 füzeden 5'inin düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu, uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Bryansk bölgesinde askeri bir tesisi hedef aldı. Hedef alınan askeri tesis, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Rusya, daha önce topraklarına yönelik uzun menzilli saldırıların Batı desteğiyle gerçekleşmesi halinde 3. Dünya Savaşı çıkabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli ATACMS füzeleri ile saldırdığını açıkladı.
Hava savunma sistemlerinin fırlatılan 6 füzeden 5'ini düşürdüğü belirtildi. Ukrayna'nın fırlattığı ATACMS füzelerinden birinin enkazının Bryansk bölgesinde askeri bir tesis bölgesine düştüğü aktarıldı.
Hedef alınan Bryansk bölgesindeki askeri tesis, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Amerikan yönetiminin kullanılmasına izin verdiği ATACMS füzelerinin en önemli özelliği, 300 kilometrelik bir menzili olması. Bu füzelerle, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerinin vurulması hedefleniyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Seygey Lavrov, ATACMS füzelerinin kullanılması hakkında açıklamalarda bulundu.
Lavrov "Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle saldırması savaşı tırmandırmak niyetinde olduklarının göstergesi. Güncellenmiş nükleer doktrin belgesini bugün yayınladık, Putin uyarılarını zaten yapmıştı. Rusya'nın pozisyonu nükleer savaşın olmayacağı yönünde. Nükleer silahın caydırıcı olduğunu inanıyoruz" dedi.
BATI'DAN UZUN MENZİLLİ FÜZE İZNİ
ABD hükümeti, geçtiğimiz günlerde uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti.
ABD'nin bu adımının ardından, İngiltere'nin de Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılmak üzere "Storm Shadow" füzeleri tedarik etmesi bekleniyor.
3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yapmıştı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise, "NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur." uyarısında bulundu.
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