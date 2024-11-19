Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı: ABD füzeleri ilk kez kullanıldı

BATI'DAN UZUN MENZİLLİ FÜZE İZNİ



ABD hükümeti, geçtiğimiz günlerde uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti.



ABD'nin bu adımının ardından, İngiltere'nin de Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılmak üzere "Storm Shadow" füzeleri tedarik etmesi bekleniyor.



3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yapmıştı.



Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise, "NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur." uyarısında bulundu.