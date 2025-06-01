Ukrayna'dan Rusya'ya sürpriz "Örümcek Ağı" operasyonu

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtildi. Söz konusu operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun ana havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ukrayna topraklarındaki Rus birliklerini geri püskürtmek için "ellerinden gelenin" yapılacağına işaret edildi.

Ateşkes için bir kez daha İstanbul'da bir araya gelecek Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakereleri öncesinde cephede savaş kızıştı.

ZELENSKİ: EN UZUN MENZİLLİ OPERASYONUMUZ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, SBU Başkanı Vasil Malyuk'u kabul ederek, Rusya 'nın askeri havaalanlarına yapılan saldırılar hakkında bilgi aldığını belirtti. SBU'nun saldırılarını değerlendiren Zelenski "Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Ukrayna 'nın bağımsız bir sonucu." ifadesini kullandı. Saldırının yaklaşık 1,5 yıllık bir sürede hazırlandığına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti: "Planlanmasının başlangıcından etkili bir şekilde uygulanmasına kadar 1 yıl, 6 ay, 9 gün (geçti). En uzun menzilli operasyonumuz." Zelenskiy, SBU'nun operasyonu hakkında kamuoyuna gereken bilgilerin açıklanması yönünde talimat verdiğini aktararak, "Operasyonu hazırlayan insanlarımız zamanında Rus topraklarından çekildi." değerlendirmesinde bulundu. "Elbette, şimdi her şeyi söyleyemeyiz ancak bunlar kesinlikle Ukrayna'nın, tarih ders kitaplarında yer alacak eylemleridir." ifadelerini kullanan Zelenskiy, Ukrayna'nın kendini savunduğunu belirtti. Zelenskiy, " Rusya bu savaşı başlattı, Rusya sona erdirmeli." ifadesini kullandı.

İHA’ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu ifade etti. BAŞKA ÜSLERE DE SALDIRI DÜZENLENDİ Raporlar, Murmansk yakınlarındaki Olenya Hava Üssü'nde başka uçaklara da saldırı düzenlendiğini öne sürüyor. Rus medyası Murmansk'taki saldırıyı bildiriyor ancak hava savunmalarının çalıştığını iddia ediyor.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI Ukrayna 'nın İHA saldırılarına ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerde İHA'ların pistte duran uçaklara çarpma ve patlama anları da görülüyor. Uçakların vurulduğu üssün Rusya 'nın Irkutsk bölgesinde olduğu belirtiliyor.

RUSYA ALARM DURUMUNDA



Rus basınında yer alan iddialara göre saldırının ardından Rus lider Vladimir Putin, bugün Güvenlik Konseyi'ni toplayacak.



RUSYA: UKRAYNA'NIN SALDIRISINDA BAZI UÇAKLAR ALEV ALDI



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ukrayna'nın bugün Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve bazı uçakların alev aldığı belirtilmişti.



Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

DRONELARI KAMYONLARA GİZLEMİŞLER



Ukrayna istihbaratına göre operasyonun hazırlığı yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Harekat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da denetlendi



Saldırı, öncesinde ABD'ye bilgi verilmeden gerçekleştirildi. FPV tipi dronelar önce kargo kamyonlarının çatısına özel ahşap bölmelerle yerleştirildi.



Daha sonra bu kamyonlar gizlice Rusya'ya sokuldu ve Rus hava üslerinin yakınlarına konuşlandırıldı. Kamyonlarının çatılarının uzaktan açılmasıyla havalanan saldırı droneları Rus uçaklarını hedef aldı



Ukrayna'nın hedef aldığı hava üsleri cephe hattından yaklaşık 4 bin 500 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu nedenle akıllara "Rus ordusunda güvenlik zafiyeti mi var?" sorusu gelse de Rusya aksini iddia ediyor.

