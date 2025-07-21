Zelenski: Rusya-Ukrayna görüşmeleri Türkiye'de yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski, Rusya ile yeni barış görüşmelerinin Türkiye'de olacağını açıkladı.

Zelenski görüşmelerin Çarşamba günü yapılacağını söyledi.

Zelenski ayrıca, “Bugün Rustem Umerov ile esir değişimi hazırlıklarını ve Rus tarafıyla Türkiye’de yapılacak bir sonraki görüşmeyi ele aldım. Umerov, görüşmenin Çarşamba günü planlandığını bildirdi. Daha fazla detay yarın paylaşılacak” ifadelerini kullandı.



Umerov, şu anda Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin sekreteri olarak görev yapıyor. Kendisi, Rusya ile yapılan ilk iki müzakere turuna da başkanlık etmişti.

HEYETLER İKİ KEZ İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ



Ukrayna ve Rusya heyetleri, daha önce 16 Mayıs ve 2 Haziran'da İstanbul'da bir araya gelmişti.

Müzakereler şimdiye kadar yalnızca esir takası ile sonuçlandı. Ateşkesle ilgili kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

