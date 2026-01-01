Ukrayna'dan "sahte ölüm" operasyonu: Rusya'nın ödül koyduğu komutanı ölü gösterip 500 bin dolar aldılar

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR), neo-Nazi Rus gönüllü birliklerinden Rus Gönüllü Kolordusu (RVC) komutanı Denys Kapustin’in öldürüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. GUR’a göre Kapustin hayatta ve Rus istihbarat servislerini kandırmaya yönelik yürütülen özel operasyon kapsamında Rusya tarafından tahsis edilen 500 bin dolar Ukrayna özel kuvvetlerinin eline geçti.

GUR Başkanı Korgeneral Kiril Budanov, operasyonu yürüten ekip ve RVC komutanı Kapustin’i “Aramıza yeniden hoş geldin” sözleriyle karşıladı. Budanov, Kapustin’in “tasfiyesi” için Rus özel servislerinin emir verdiğini, bu amaçla yarım milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığını ve bu paranın artık Ukrayna’nın mücadelesine hizmet edeceğini söyledi.

OPERASYON BİR AY SÜRDÜ

Yaklaşık bir ay süren karmaşık özel operasyon sonucunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kişisel düşmanı olarak gördüğü Kapustin’in hayatı kurtarılırken, suikast planında yer alan Rus istihbarat mensupları ve bağlantılı kişiler de tespit edildi.

GUR bünyesindeki “Timur Özel Birliği”nin komutanı, operasyonun sonuçlarını Budanov’a sunduğu raporda, Kapustin’in şu anda Ukrayna topraklarında olduğunu ve görevine devam etmeye hazırlandığını bildirdi.

ÖLÜ GÖSTERİLEN KOMUTAN KONUŞTU

Video bağlantısıyla toplantıya katılan Denys Kapustin (kod adı: White Rex) ise, geçici olarak ortadan kaybolmasının birlik faaliyetlerini etkilemediğini belirterek, “Görev bölgeme dönmeye ve RVC birliğini komuta etmeye hazırım” dedi.

Budanov, operasyonda görev alan askeri istihbarat ekibine teşekkür ederek, “Kapustin’in öldürülmesi için ayrılan paranın Ukrayna’nın mücadelesine aktarılması ayrıca memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.

Daha önce bazı kaynaklar, Kapustin’in 27 Aralık gecesi Zaporijya yönünde bir görev sırasında FPV drone saldırısıyla öldüğünü iddia etmişti. GUR’un açıklaması, bu bilginin bilinçli olarak servis edilen bir dezenformasyon olduğunu ortaya koydu.