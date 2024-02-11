Ukrayna'dan Starlink iddiası: Rus ordusu kullanıyor

Ukrayna askeri istihbaratı, Starlink'in Rus kuvvetleri tarafından kullanıldığının doğrulandığını açıkladı.



Ukraynalı yetkililer, iki Rus askeri arasındaki konuşmalar sırasında Starlink kullanımının tespit edildiğini duyurdu. Konuşmaların bir bölümü Telegram uygulamasında yayınlandı.



Telegram mesajlaşma uygulamasında yaptı ve konuşmanın kısa bir ses klibini yayınladı.



SpaceX, şubat ayı başında Rus yetkililer veya askeri güçlerle iş birliği yapmadığını açıklamıştı. Starlink'in Rusya'ya satılmadığı belirtilmişti.



MUSK, UKRAYNA SALDIRISINI ENGELLEDİ



Öte yandan Elon Musk'ın Ukrayna'nın Rus donanmasına yönelik saldırılarını engellemek amacıyla Starlink uydularının kapatılması talimatı verdiği iddia edilmişti.



Saldırıların engellenmesi için 2022 yılında Kırım kıyısı yakınlarındaki Starlink uyduları kapatılmıştı.



Musk, alıntılardaki iddiaları doğrulayarak, "Eğer onların isteklerini kabul etmiş olsaydım, SpaceX büyük bir savaş eyleminin ve çatışmaların tırmanmasının açıkça suç ortağı olacaktı." şeklinde gerekçesini açıklamıştı.

