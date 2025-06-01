Ukrayna'dan sürpriz operasyon: Rus Hava Kuvvetleri alarma geçti

Eğer doğrulanırsa, bu saldırılar savaşın başından bu yana Rusya’ya verilen en büyük hasar olabilir.

Ukrayna'nın "düşman bombardıman uçaklarını imha etmeyi amaçlayan büyük çaplı özel bir operasyon" yürüttüğü resmen açıklandı. Yetkili, saldırıların istihbarat teşkilatı tarafından gerçekleştirildiğini ve aynı anda dört Rus askeri hava üssünün vurulduğunu söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, " Rusya 'da stratejik bombardıman uçakları toplu halde yanıyor" denildi.

Saldırıda Rus hava kuvvetlerine ait A-50, TU-95 ve TU-22 tipi stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kaydedildi. Bu uçakların Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarında kullanıldığı aktarıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI



Ukrayna'nın İHA saldırılarına ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşıldı.



Görüntülerde İHA'ların pistte duran uçaklara çarpma ve patlama anları da görülüyor. Uçakların vurulduğu üssün Rusya'nın Irkutsk bölgesinde olduğu belirtiliyor.

ACİL DURUM KARARGAHI KURULDU

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı.

İHA’ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu ifade etti.



BAŞKA ÜSLERE DE SALDIRI DÜZENLENDİ



Raporlar, Murmansk yakınlarındaki Olenya Hava Üssü'nde başka uçaklara da saldırı düzenlendiğini öne sürüyor.



Rus medyası Murmansk'taki saldırıyı bildiriyor ancak hava savunmalarının çalıştığını iddia ediyor.



RUSYA ALARM DURUMUNDA



Rus basınında yer alan iddialara göre saldırının ardından Rus lider Vladimir Putin, bugün Güvenlik Konseyi'ni toplayacak.