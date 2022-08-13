Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerden biri varış yeri olan İtalya'ya ulaştı

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü ilk gemiler, varış limanlarına ulaşmaya başladı.



Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan 5 Ağustos'ta hareket eden Malta bandıralı gemi, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle biraz gecikmeli olarak gece geç saatlerde İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Ravenna Limanı'na ulaştı.



Tahıl koridoru anlaşması kapsamında 1 Ağustos-6 Ağustos tarihleri arasında 300 tonu aşkın tahıl sevikatı yapıldı.

Geminin limana yanaşmasının ardından İtalya Gümrük Ajansının Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, geminin getirdiği mısırda herhangi bir kimyasal tehdit ya da radyasyon olup olmadığını anlamak için kargo bölümündeki mısırdan bazı örnekler aldı. Örneklere yapılacak test sonuçlarının ardından gemideki yükün boşaltılacağı öğrenildi.



Gemide, çoğu hayvan yemi olarak kullanılmak üzere, yaklaşık 13 bin ton mısır bulunduğu kaydedildi.



Küresel buğday piyasasında Ukrayna ve Rusya'nın payı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, geminin yükünü boşaltma işi 16 Ağustos'a kadar sürecek.



Bu arada söz konusu gemi, tahıl koridoru anlaşmasından sonra İtalya'ya ulaşan ilk gemi oldu.



İtalya'ya ilerleyen günlerde Ukrayna'dan soya fasulyesi ve ham ayçicek yağı taşıyan başka gemilerin de ulaşması bekleniyor.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞECEK



Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.



TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK



Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.



İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLİLİYOR



20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulan merkezde gerçekleştiriliyor.



Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılıyor. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek. Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.