Ukrayna'dan vatandaşlarına uyarı: Bahara kadar gelmeyin

Ukrayna'nın Dinyeper kenti, Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonu alev alev yandı. Çevredeki araçlar da zarar gördü.



Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almayı sürdürdü.



Urkayna'nın Dinyeper kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Bir petrol istasyonunda yangın çıktı.

Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri ve şirketleri Ukrayna'nın enerji altyapısına daha fazla destek verilmesi yönünde uyardı.



Ukrayna makamları ise ülkeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlarına "Bahara kadar gelmeyin" çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcısı, İrina Vereşçuk, enerji hattı onarımının kısa sürede yapılamayacağını belirtti. "Bu kış hayatta kalmak zorundayız" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin enerji altyapısının en az üçte birinin yok edildiğini aktarmıştı.



Dün, Almanya Cumhurbaşkanı, Frank-Walter Steinmeier'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı, hava savunma sistemlerinin yanı sıra, ağır silah ve zırhlı araç da talep etti.



Zelenski, gelecek yıl ülkede 38 milyar dolar bütçe açığı beklendiğini açıkladı, yardım çağrısını yineledi.



Zelenski, İngiltere'nin Yeni Başbakanı Rishi Sunak'la da telefon görüşmesi yaptı.



Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini aktarırken, Ukrayna Devlet Başkanı ise Sunak'ı Ukrayna'ya davet etti.



Liderler, Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini de belirtti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının Ukrayna'ya geleceğini açıkladı.



Uzmanlar, Rusya'nın Kiev'in "kirli bomba" kullanmayı planladığı yönündeki iddialarını araştıracak.