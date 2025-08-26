Ukrayna'dan yurt dışı kararı: 18-22 yaşındaki erkekler için yasak kalktı

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkesindeki 18-22 yaşlarındaki erkeklere getirilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Ukrayna'dan yurt dışı kararı: 18-22 yaşındaki erkekler için yasak kalktı
Foto: Temsili

Ukrinform'un haberine göre, Başbakan Sviridenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, sınırlarına ilişkin yapılan güncellemeye ilişkin detayları paylaştı.

18 ila 22 yaşındaki Ukraynalı erkeklerin sınırı serbest bir şekilde geçebileceğini kaydeden Sviridenko, aynı kuralın çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olacağını belirtti.

Başbakan Sviridenko, "Ukraynalıların ana vatanlarıyla güçlü bağlarını korumalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu yaş grubundaki erkeklerin yurt dışına çıkışı, -Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik kapsamında yasaklanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...