Ukrayna’da suikast: Eski Ulusal Güvenlik Başkanı öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’nin batıdaki Lviv kentinde öldürüldüğünü açıkladı.



Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” ifadelerini kullandı.



Devlet Başkanı, cinayetin ardından failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.