Ukraynalı kaynak: "ABD ile mineral anlaşması imzalanmak üzere"

Ukrayna hükümetinden bir kaynak, Ukrayna’nın ABD ile bir maden kaynakları anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ve bu anlaşmanın bugün akşam saatlerinde imzalanabileceğini söyledi.



Ukraynalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen bu anlaşmanın, azalan Amerikan desteğini yeniden sağlamlaştırmaya yardımcı olmasını umuyor.



Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko’nun anlaşmayı imzalamak üzere ABD’ye seyahat ettiği bildirildi. İki ülke, 18 Nisan’da Ukrayna’daki maden kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bir anlaşmaya zemin hazırlayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Bu belgede, taraflar görüşmeleri 26 Nisan’a kadar tamamlamayı ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı hedeflediklerini belirtmişti.



Bundan iki gün sonra, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, daha önce Ukrayna’ya sağlanan Amerikan yardımının bu maden anlaşmasının bir parçası olarak sayılmayacağı konusunda tarafların mutabakata vardığını açıklamıştı.



Geçtiğimiz hafta ABD’ye resmi bir ziyarette bulunan Şmıgal, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmüş ve anlaşma konusunda “iyi ilerleme” kaydedildiğini ifade etmişti. Şmıgal ayrıca, anlaşmanın Ukrayna’nın Avrupa Birliği yükümlülüklerine ve ulusal mevzuatına tam uyum göstermesi gerektiğini vurgulayan kırmızı çizgilerin net biçimde belirlendiğini belirtmişti.

"UKRAYNA SON DAKİKA DEĞİŞİKLİK İSTİYOR"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna'nın anlaşmada son dakikada bazı değişiklikler yapmak istediğini söyledi. Ancak Washington’un anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu da vurguladı.



Bessent, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir Kabine toplantısında, “Ukrayna’nın bu kararını yeniden değerlendireceğinden eminiz” dedi.



Toplantıda konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise, anlaşmanın üzerinde mutabık kalındığını ve Ukrayna’nın bu anlaşmaya sadık kalacağını varsaydığını belirtti.



Reuters tarafından görülen anlaşma taslağına göre, Ukrayna, ABD’den geçmişte aldığı askeri yardımları geri ödeme zorunluluğunun anlaşmadan çıkarılmasını sağlamış durumda. Bu madde, Kiev yönetiminin uzun süredir karşı çıktığı bir husustu.