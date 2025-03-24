Ukraynalı komutan anlattı: Kuzey Koreli esirler nasıl ele geçirildi?

Ukraynalı bir komutan, yaralı olarak esir alınan Kuzey Koreli askerlerin nasıl ele geçirildiğini anlattı.



Ukraynalı özel operasyon kuvvetleri komutanı, Newsweek'e yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının Rusya'daki ince ağaçlık bir alanı taradığını aktardı.



Burada, bölgedeki Ukrayna mevzilerine saldırı başlatmaya hazırlanan Kuzey Koreli güçler tespit edildi.

"KUZEY KORELİ ASKERİ CANLI YAKALAMAK"



Ancak Ukrayna birlikleri önce saldırmak istiyordu. Gündemleri başka hiçbir birimin başaramadığını başarmaktı: Sonunda bir Kuzey Kore askerini canlı yakalamak.



Kamuflaj kıyafetleri giymiş Ukraynalı birliğe, Kuzey Koreli meslektaşlarına doğru gizlice ilerlemeleri emri verildi.

"HAYALETLER GİBİ YAKLAŞTIK"



Ukrayna komutan o anları, "Hayaletler gibi yaklaştık ve fırsat çıktığı anda harekete geçtik" ifadeleriyle anlattı.



Kuzey Kore birliklerinin etkinliğine ilişkin değerlendirmeler karışık olsa da, zayiat sayılarının acı verici olduğu düşünülüyor.



Ukrayna, geçen ay Kuzey Kore birliklerinin hem ölü hem de yaralılar dahil olmak üzere 4 binden fazla zayiat verdiğini açıkladı.

UKRAYNA'NIN KURSK OPERASYONU



İki aydan fazla bir süre sonra, Ukrayna'nın Kursk'taki geleceği kasvetli görünüyor.



Kuzey Kore birliklerinin yeni bir dalgası, Rusya'nın karşı saldırı ile Kursk'taki son büyük Ukrayna yerleşimi olan sınır kasabası Suca'yı geri almasına yardımcı oldu.



Ukrayna, Kursk'un büyük bir bölümünü kalıcı olarak kontrol etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Ancak Kiev'in Rus topraklarındaki hakimiyeti Kremlin için bir utanç kaynağıydı ve Ukrayna'ya ateşkes görüşmelerinde Rusya'ya karşı bir pazarlık kozu sağlıyordu.