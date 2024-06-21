Ukraynalı mülteciler arasında etnik köken ayrımcılığı

Avrupa Birliği Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu'nun (ECRI) dün yayınlanan 2023 raporunda, mülteci ayrımcılığının ve devam eden savaşlar sebebiyle etnik ve dini kökenli kişilere yönelik nefret konuşmalarının dikkate değer biçimde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Ukraynalı mülteciler ile etnik kökeni farklı Ukrayna vatandaşı mültecilerin karşılaştırıldığı raporda şu ifadelere yer verildi;



“Ukrayna'dan gelen farklı insan grupları arasında etnik kökenlerine dayalı muamele farklılıklarının yinelendiği vakalara dikkat çekmiştir. Örneğin, bazı ülkelerde Ukrayna vatandaşı olan Romanlara sunulan barınma koşulları, aynı durumdaki diğer Ukraynalılara sunulanlardan daha düşük kalitedeydi.



Mülteciler ve uluslararası korumadan yararlanan diğer kişilerle karşılaştırıldığında, Ukrayna'dan yerinden edilmiş kişilere sağlanan kabul merkezlerinin ve hizmetlerin kalitesi arasında da önemli farklılıklar gözlemlenmiştir.”



Raporda ayrıca yerinden edilmiş Ukrayna vatandaşlarına koşulsuz koruma ve destek sağlayan bazı devletlerin Avrupa'da koruma ve destek arayan ve Avrupalı olmayan kişilerin sığınma hakkına erişimini kısıtlamaya devam ettiği belirtildi.



GAZZE SALDIRILARI VE ETKİSİ



Aşırıcılık yanlısı grupların saldırılar sonrasında anti-semitizmi körüklediğini diğer yandan karşı aşırılık yanlısı grupların İslam karşıtlığını körüklediğini belirten raporda “Avrupa Konseyi bölgesinde, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimlerinde ayrımcılığa uğradıkları düşünülen Müslümanların vakaları da olmuştur.

Bu durum, Müslüman hastaların tıbbi randevu almalarında veya ihtiyaç duydukları ölçüde tıbbi yardım almalarında zorluklarla kendini göstermiş olabilir.



Örneğin, birçok Müslüman, özellikle de kadınlar, semptomlarının bir şekilde kültürel kaynaklı olduğunu iddia eden sağlık personeli tarafından kendilerine saygısızca ve ayrımcı bir şekilde davranıldığını hissetmiştir" denildi.