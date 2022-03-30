Ukraynalı müzakerecilerde zehir korkusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus oligark Roman Abramoviç'in zehirlendiği iddiaları üzerine Rus yetkililerle düzenlenen müzakerelerde "Bir şey yiyip içilmemesi" uyarısı yaptı.



Kuleba yaptığı açıklamada, "Rusya'yla müzakereye giden kimsenin bir şey yiyip içmemesini ve tercihen yüzeylere dokunmamasını tavsiye ediyorum" dedi.

UKRAYNA-RUSYA MÜZAKERELERİ

Ukrayna ile Rusya arasında ilk müzakere 28 Şubat'ta Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde yapılmış ve yaklaşık 5 saat sürmüştü. Taraflar daha sonra 6 kez daha görüştü.