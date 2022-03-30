    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Ukraynalı müzakerecilerde zehir korkusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, müzakereler öncesi Ukraynalı yetkililere uyarıda bulundu. Kuleba, Rusya ile müzakere edenlerin onlarla yiyip içmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 21:53

Ukraynalı müzakerecilerde zehir korkusu

Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus oligark Roman Abramoviç'in zehirlendiği iddiaları üzerine Rus yetkililerle düzenlenen müzakerelerde "Bir şey yiyip içilmemesi" uyarısı yaptı.

Kuleba yaptığı açıklamada, "'yla müzakereye giden kimsenin bir şey yiyip içmemesini ve tercihen yüzeylere dokunmamasını tavsiye ediyorum" dedi.

UKRAYNA-RUSYA MÜZAKERELERİ

Ukrayna ile Rusya arasında ilk müzakere 28 Şubat'ta Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde yapılmış ve yaklaşık 5 saat sürmüştü. Taraflar daha sonra 6 kez daha görüştü. 

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...