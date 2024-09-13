Ukraynalı pilotlar Romanya'da F-16 eğitimine başladı

Ukraynalı pilotlardan oluşan ilk grup bu hafta Romanya'da F-16 savaş uçağı eğitimine başladı. Romanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Constantin Spinu, ilk dört Ukraynalı pilotun bu hafta başında geldiklerini ve “teorik eğitimlerine” başladıklarını duyurdu. Spinu, pratik eğitimin “yıl sonuna doğru” başlayabileceğini aktardı.

Ukraynalı pilotlar Romanya'da F-16 eğitimine başladı

Ukraynalı pilotlardan oluşan ilk grup bu hafta Romanya'nın bölgesel merkezinde F-16 savaş uçağı eğitimine başladı.

'nın 2022'de 'yı işgal etmesinden bu yana hava kuvvetlerini güçlendirmek isteyen Kiev, Batı'dan gelişmiş askeri jetler hibe etmesini istedi ve pilotlarını Fransa dahil NATO ülkelerinde eğitime gönderdi.

Romanya, kasım 2023'te Fetesti hava üssünde F-16 eğitimi için bir merkez açtı ve Ukraynalıları da burada eğitme sözü verdi.

Romanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Constantin Spinu, AFP'ye yaptığı açıklamada, ilk dört Ukraynalı pilotun bu hafta başında geldiklerini ve “teorik eğitimlerine” başladıklarını duyurdu.

Spinu, pratik eğitimin “yıl sonuna doğru” başlayabileceğini aktardı.

F-16'LAR UKRAYNA SEMALARINDA

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, programı sosyal medya üzerinden memnuniyetle karşıladı ve bunun “Ukrayna semalarında daha fazla F-16 olmasını” sağlayacağını söyledi.

Fetesti merkezi, ülkenin başkent Bükreş'in yaklaşık 150 kilometre dışında yer alan hava üssünün bir parçası ve Hollanda ile birkaç F-16'nın eğitim için kullanıma sunulması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından açıldı.

Uçakların bakımı ABD'li üretici Lockheed Martin tarafından yapılıyor ve eğitim de bu şirket tarafından veriliyor.

Romanya ordusunun 17'si Portekiz'den ve dokuzu Norveç'ten olmak üzere toplam 26 adet F-16 jeti bulunuyor.

Norveç'in 2025 yılı sonuna kadar Romanya'ya 23 jet daha tedarik etmesi bekleniyor.

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