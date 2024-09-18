Ukraynalı savaş esiri "Kursk için" yazılı kılıçla öldürüldü

Ukraynalı bir savaş esirinin üzerinde "Kursk için" yazılı bir kılıçla infaz edildiği öne sürüldü. Esirin öldürülmesi Rusya ile Ukrayna arasında halihazırda yüksek olan gerilimi iyice tırmandırdı. Ukraynalı yetkililer "savaş suçu" olarak tanımladıkları olayla ilgili acil soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ukraynalı savaş esiri "Kursk için" yazılı kılıçla öldürüldü

hükümeti, bir savaş esirinin üzerinde "Kursk için" yazısı bulunan bir kılıçla idam edildiğini iddia ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, elleri bağlanmış, sırt üstü yatan ve göğsüne "Kursk için" yazılı bir kılıç saplanmış bir esir görünüyor.

İnfazın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yakınlarındaki Novohrodivka'da gerçekleştiği öne sürülüyor.

Ukrayna Başsavcılığı, 17 Eylül salı günü infazla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmacılar ayrıntıları ortaya çıkarmak ve sorumluları belirlemek için çalışıyor.

"RUSYA ZULMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin olayla ilgili açıklamasında ", Ukrayna'ya ait her şeyi yok etme, tüm dünyaya korkunç zulmünü gösterme ve medeni dünyanın tüm değer ve normlarını alaycı bir şekilde hiçe sayma yönündeki kasıtlı politikasını sürdürüyor" dedi.

Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets ise sosyal medya hesabından, "Ruslar silahsız bir Ukraynalı savaş esirini kılıçla idam etti. Elleri bantla bağlanmıştı. Barbarlığın ve kana susamışlığın boyutunu kavramak mümkün değil" mesajını paylaştı.

Donetsk bölgesindeki kan donduran infaz çapında tepki toplarken, Ukrayna ve Rusya karşılıklı hava saldırılarını sürdürüyor.

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